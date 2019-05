Sykla tusen år på ein dag

Nyhende

Elevane ved Ulstein vidaregåande skule la ikkje berre kilometerane bak seg på sykkelsetet.

Sist fredag la mellom 75 og 80 elevar ut på den årlege historiske sykkelturen i regi av Ulstein vidaregåande skule. Reisa frå skulen og til Overåsanden famna om eit tidsspenn på over tusen år.

– Det er sjette eller sjuande gongen vi har gjort dette no, fortel Øystein Orten som saman med sju andre lærarar sytte for at turen over Eidet og nedover Hareidsdalen vart sikkert gjennomført.

– Litt av vitsen med den historiske sykkelturen er å vise elevane nedslaget av den norske og europeiske historia her på Hareidandet, forklarer Orten som fortel at målet er å vise at den norske historia og spora frå verdshistoria også finst lokalt og at det er ein samanheng mellom det globale og lokale.

– Vi bør vere medvitne om samanhengane mellom årsak og verknad og at livsvilkåra våre i stor grad er eit resultat av det som skjer i Europa, seier Øystein Orten som understrekar kor viktig det er å kjenne si eiga histore.

Risebanken

Første stopp var Gamlebanken på Rise.

– Vinklinga her var det nye Noreg tek form. Med innføringa av kapitalistiske system opna ein også for at bøndene kunne ta opp lån og kjøpe seg til dømes slåmaskiner, fortel Orten.

Turen gjekk vidare ned til Vonheim på Bigset. Her fekk elevane høyre meir om Rasofiel Rise og dei tolv borna hans. Her finst også ein link til Ivar Aasen, ettersom Rasofiel Rise sette melodi til Aasen si tekst, «Gamle grendi».

Tru og torv

– Vi stoppa også opp på Bigset bedehus. Her snakka vi om opphevinga av konventikkelplakaten i 1842, noko som opna opp for at forsamlingar kunne samlast om Guds ord utan godkjenning frå presten. Deretter gjekk turen inn på den flotte Rotary-råsa. Her kunne Jens Aage Aschehoug fortelje om torvspaing, fortel Øystein Orten.

Elevane stoppa også på Brekkane for å sjå nærare på ein gamal hesteslåmaskin, dei var innom kyrkja og Mjølkebrua på Hareid, før dei enda opp på Overåssanden. Har var naturleg nok slaget ved Hjørungavåg i 986 eit viktig emne. Dei aller dristigaste nytta også høvet til å ta seg eit bad.