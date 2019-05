- Ei allsidig næringshistorie

Nyhende

Korkfabrikk, sildolje og meieri. Kultuirminna i området frå Strandabøen til Hasund vitnar om at her har vore eit variert og allsidig næringsliv.

Førstkomande søndag arrangerer Ulstein Historielag kulturhistorisk vandring frå Strandabøen til Hasund, med start ved den gamle sildoljefabrikken på Hasundvegen

- Dette området er svært rikt på næringshistorie og kulturhistorie, melder historielaget i ei pressemelding.

- Medlem i styret i Ulstein Historielag, Aksel Garshol, har hatt ansvaret for opplegget til vandringa. Han er svært godt kjent i området. Vidare har me invitert med oss andre kjentfolk som kjenner området godt og som har mykje å fortelje, opplyser dei.

Startar med Skolmabuda

Det heile startar med Skolmabuda på Strandabøen. Buda vart nytta av fiskebåten "Skolma" og den gamle sjøbuda står enno.

- På same området etablerte Atle Strandebø seg med slipp og mekanisk verkstad. Litt lenger aust bygde Vilhelm Ringstad sementvarefabrikk. Seinare leigde Karl Hasund og Gudmund Hasund desse lokala og starta korkfabrikk. I same området vart Ulstein Mølle etablert. Arealet til Ulstein Mølle vart seinare ein del av Ulstein Sildoljefabrikk. Etter at sildoljefabrikken var lagt ned, har det vore ulike aktivitetar på det store området. Me kan nemne Odim og Stranda verkstad; og i dag produksjon av Velsvikstampen, fortel Ulstein Historielag.

- I Hasundstranda aust for sildoljefabrikken har me Trolleneset og Jektestøda. Dette var vinteropplagsplassen for jekta som høyrde til på Hasund og Sundgot. Enno lenger aust finn me restane etter det gamle meieriet som vart etablert i 1897. Både kraftverksdama og grunnmuren til meieriet er enno godt synlege. Me har no kome inn til Hasund og Sandvika. Her budde song- og musikklæraren Enok Hasund. Lenger sør passerer me Sandbakkane, Notaplassen, Sjåbakken og det gamle klyngetunet på Hasund. Lenger ned mot sjøen vil me sjå kvar Bjørnulfbuda stod. Seinare tok Solstrand AS over denne eigedommen og starta møbelfabrikk. Dette er starten på det som seinare skulle bli Boindustri AS. I same området vart Hasund Smie og Sveiseverksted AS etablert i 1946. Seinare vart namnet endra til Hasund Mek. Verksted AS, melder Ulstein Historielag som lovar meir om dette på vandringa.

Vandringa blir avslutta i Johangarden på Hasund.

- Johangarden har ei interessant historie. Kersti Hasund bur i dag på garden. Ho vil ta imot oss og vise oss rundt. Her skal me nyte nistepakken og termosen, og det blir loddsal. Me vonar på godt og lagleg ver og godt frammøte, heiter det frå Ulstein Historielag.