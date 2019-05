Nyhende

Ulstein Arena var med i finalen i kåringa av Årets Idrettsanlegg 2019, men nådde ikkje heilt til topps.

Prisen gjekk til Bugården Ishall i Sandefjord, som er den første ishallen i landet i massivtre. Totalt var det femten anlegg som kiva om prisen, som vart delt ut under landskonferansen for Bad, park og idrett i Trondheim i helga. Juryen rosar Bugården for miljøfokus, estetisk utforming og måten eigaren, Sandefjord kommune, har lagt til rette for bruk.