"Sinnasnekker'n" måtte gjere vendereis

Otto Robsahm, kanskje endå betre kjend under namnet "Sinnasnekker'n" var tysdag på veg til eit prosjekt i Ulsteinvik. Robsahm held for tida på med eit konsept som heiter "Team Otto on Tour" der han og teamet hans reiser landet rundt for å hjelpe folk. Dette blir presentert gjennom ein serie på nettstaden You Tube eller Team Otto sine nettsider.