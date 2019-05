Nyhende

Tekniske problem fører til at avgangen frå Hareid 11.30 og frå Sulesund 12.00 er innstilt. Det skriv Fjord 1 i ei driftsmelding.

Oppdatering: I ei ny driftsmelding skriv Fjord 1 at avgangen frå Sulesund 12.00 likevel vil gå som normalt og at det blir normal drift i sambandet frå same tidspunkt.