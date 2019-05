Vidare nedgang i arbeidsløysa, også på Søre

Nyhende

Talet å arbeidsledige på søre Sunnmøre har gått ned med 8,1 prosent det siste året

– Vi har hatt ei god utvikling av arbeidsløysa i Møre og Romsdal hittil i 2019, seier direktør i NAV Møre og Romsdal, Stein Veland. Han fortel at fylket har hatt ein samla nedgang på nesten ti prosent det siste året, til 2,0 prosent av arbeidsstokken. Landet elles har om lag den same arbeidsløysa som for eitt år sidan, 2,1 prosent.

– NAV si bedriftsundersøking fortel oss at 25 prosent av bedriftene ventar ein auke i arbeidsstokken. Samstundes kjem det fram i undersøkinga at mangelen på arbeidskraft er dobla det siste året. Dette styrkar trua vår på at arbeidsløysa vil halde seg låg, og kanskje reduserast ytterlegare i månadane framover, seier Veland i ei pressemelding frå NAV Møre og Romsdal.

Hareid ligg framleis på topp i fylket når det gjeld arbeidsløyseprosenten, med 3,8 prosent ledige. Dette utgjer 98 personar, 56 menn og 42 kvinner, og er ein nedgang på 5 den siste månaden. I høve til same tid i fjor er det 22 færre ledige i Hareid.

I Ulstein er det 131 ledige, noko som utgjer 2,9 prosent av arbeidsstokken. Dette gjeld 75 menn og 56 kvinner. Dette er 10 færre enn ved utgangen av april og 33 færre enn på same tid i fjor. I Herøy har talet på ledige gått litt opp, frå 164 til 171 den siste månaden, noko som utgjer 3,7 prosent av arbeidsstokken. Dette er likevel 24 færre ledige enn på same tid i 2018.

I Sande er det 41 ledige og i Vanylven 13, noko som er temmeleg likt med situasjonen for ein månad sidan.