– Gledeleg overraska over responsen

Nyhende

– I løpet av berre nokre timar fekk vi inn så mange underskrifter som er nødvendig for at kommunestyret skal ta stilling til saka, seier Amalie Havåg. Torsdag kveld oppretta ho underskriftsaksjonen «Nei til vindkraftverk i Hareid!» på nettstaden misak.no. Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som driftar desse sidene. Ifølgje Kommuneloven pliktar kommunestyret å ta stilling til forslag frå innbyggjarane dersom minst 2 prosent av innbyggjarane står bak forslaget.

– Eg må seie at eg vart veldig overraska over at det gjekk så fort å få inn desse underskriftene. Det er tydelegvis mange som sit med dei same tankane, seier Havåg som la inn ein link til underskriftsaksjonen på Facebook-sida til Nye Hareid torsdag kveld.

NVE har peika ut fleire nye område som er godt eigna til utbygging for vindkraft, mellom desse er Hareidlandet og Gurskøya.

Amalie Havåg bur på Ulset og då ho innsåg at Ulset er eit av områda som kan vere aktuelt for utbygging av vindindustri, bestemte ho seg for at dette skulle ho gjere det ho kunne for å forhindre.

– Det er snakk om å setje opp store turbinar i terrenget oppover mot Melshornet, med tilhøyrande anleggsvegar. Dette vil mellom anna øydelegge eit mykje brukt turområde. Men eg er i mot utbygging av vindkraft alle stader. Det betyr enorme inngrep i naturen. Straumen går til utlandet medan vi, straumkundane, får rekninga for desse investeringane. Eg kan i grunnen ikkje sjå noko som er positivt med desse planane. Vi har det vi treng av elektrisk kraft allereie, meiner Amalie Havåg.

Også i Ulstein, Herøy og Sande er det sett i gang tilsvarande underskriftsaksjonar og i alle fire kommunane er det kome inn tilstrekkeleg med underskrifter til at denne saka må fremjast.

Det er berre underskriftene til dei som er registrert busette i dei aktuelle kommunane som er gyldige.

– Eg har plukka bort i alle fall 70 namn som er ugyldige, men vi har likevel meir enn nok underskrifter til at saka må opp i kommunestyret, seier Havåg. Målet er å få saka fremja på neste møte i Hareid kommunestyre som etter planen skal haldast 20. juni.