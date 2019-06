Brukarane er mest nøgde

Nyhende

Hareid kommune gjennomførte tidlegare i år ei innbyggjarundersøking. Rapporten er ikkje klar, men i 1. tertialrapport for Hareid kommune står det at eit interessant funn i denne undersøkinga er at brukarane ser ut til å vere meir fornøgde med dei kommunale tenestene enn dei som ikkje er brukarar.

Dette synest rådmann Ragnhild Velsvik Berge det er vel verdt å spekulere litt på. – Kanskje er ting betre enn vi trur. Og kvar har vi fokuset vårt? På det som er bra eller det som er gale... Og korleis påverkar det omdømmet til kommunen vår?! spør ho.