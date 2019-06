Bør Hareid kommune innføre botnfrådrag?

Nyhende

Det er ei problemstilling levekårsutvalet i Hareid får på bordet når dei skal ha møte i ettermiddag.

Eit botnfrådrag er eit fast kronebeløp som trekkast frå skattetakstgrunnlaget før den endelege eigedomsskatten blir utrekna. Jo lågare verdi bustaden din har, jo større prosentvis reduksjon vil du som skatteytar få.

Eigedomsskattelova seier at "kommunestyret kan fastsetje botnfrådrag i eigedomsskatten for alle sjølvstendige bustaddelar i faste eigedomar som ikkje vert nytta i næringsverksemd."

Det gjennomsnittlege botnfrådraget for kommunar med eigedomsskatt i 2018 var ca. 350 000 kr, står det i sakspapira til levekårsutvalet. Dette ville gitt Hareid kommune i underkant av to millionar mindre i inntekter.

Om ein tenkjer eg ein eigedom på 3 millionar, vil dette utgjere 875 kr i skattelette for året. Ein person som har eit hus som er halvparten så mykje verdt får same skatteletta i kroner og øyre, men for den huseigaren blir den relative skatteletta noko større.

Har kommunen råd til dette?

Det blir lagt fram to alternative tilrådingar i denne saka. Det eine er å ikkje innføre botnfrådrag. Det andre er å innføre eit botnfrådrag på 250 000 kroner, og samtidig auke i promille på 0,5 opp til 3 pp i sak om eigedomsskatt som blir handsama politisk hausten 2019. Dei nye reglane vil gjelde i 2020.

Rådmannen gjer merksam på at det ikkje er berekraftig økonomisk sett å redusere eigedomsskatten. Om ein innfører eit botnfrådrag bør ein også auke promillesatsen på eigedomsskatten. - Kommunen er allereie så pressa økonomisk at ei reduksjon i skatten vil føre til at kommunen kan komme i ein situasjon der den ikkje er i stand til å utføre lovpålagde oppgåver, varslar rådmann Ragnhild Velsvik Berge og økonomileiar Egil-André Ness Mortensen i sakspapira.

Etter saka har vore i levekårsutvalet går ho til formannskapet (som har møte 11. juni) og kommunestyret (som har møte 20. juni) for endeleg vedtak.