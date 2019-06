Desse får spelemidlar i Hareid og Ulstein

Nyhende

Møre og Romsdal fylkeskommune fordeler 85 millionar kroner i spelemidlar til idrettsanlegg i 2019. Det er over fire millionar kroner meir enn i fjor, og den største spelemidelpott nokon gong i Møre og Romsdal. Og nøyaktig kor mykje kvar av dei 113 søkjarane som fylkesrådmannen tilrår å gi tilskot til får, blir klart når saka skal handsamast i kultur- og folkehelseutvalet 12. juni.

Her finn du forslaget til fordeling av spelemidlane

– Talet på søknader og den samla søknadssummen viser at det er stort behov for midlar til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet, seier seksjonsleiar Rigmor Hustad Holen.

Møre og Romsdal har i år den sjette høgste tilskotsramma av dei 18 fylka i landet. I alt 252 spelemidelsøknader kom inn, og av desse vart 212 godkjent. Samla anleggskostnadar er på nærmare 1,9 milliardar kroner. Fylkesrådmannen tilrår tilskot til 113 av søknadene, fortel Hustad Holen.

Tilrådinga er mellom anna basert på politiske prioriteringar, innspel frå kommunane, og anbefalingane frå fylkesanleggsrådet, som ligg under Møre og Romsdal idrettskrets.

Den største potten nokosinne

Årets spelemidelpott er den største nokon gong i Møre og Romsdal. Akkurat det heng saman med eit rekordstort overskot i Norsk Tipping - og ikkje minst - at søknadssummen i Møre og Romsdal aldri har vore høgare. Men, det siste fører også til at etterslepet aukar, etter som gapet mellom søknadssum og sum til fordeling er større enn i fjor.

– Den tilrådde tilskotssummen utgjer om lag 23 prosent av den godkjente søknadssummen totalt i fylket. Dette gjer at den såkalla innvilgingsprosent er fire prosent lågare enn i fjor. Derfor går ikkje ventetida på å få spelemideltilskot ned i år, seier rådgivar Hans Roger Tømmervold og legg til:

- Dei største anleggskategoriane, målt i søknadssum, er idrettshallar, svømmeanlegg og fotballanlegg. Søknadssummen til desse kategoriane utgjer nærmare 80 prosent av den totale søknadssummen i fylket. Det er søkt om tilskot til i alt 17 anleggskategoriar, avsluttar Tømmervold.

Dette er dei lokale mottakarane av spelemidlar:

Ordinære anlegg:

Hareid

* Fotballhallen - 2.000.000 kroner (søknadssum 4 mill.)

Ulstein

* Nye Høddvoll - 1.600.000 kroner (søknadssum 1,6 mill.)

* Bugardsmyrane friluftsområde - 589.000 kroner (søknadssum 589.000)

* Turveg Breidfjellet-Årdalen - 140.000 kroner (søknadssum 140.000)

Nærmiljøanlegg:

Hareid

* Etablering av terrengsykkelløype (Leikeplass i parken) - 300.000 kroner (søknadssum 300.000)

Ulstein

* Rehabilitering av ballbinge ved Dimna grendahus - 300.000 kroner (søknadssum 300.000)

* Etablering av mini-ballbinge på Flø - 156.000 kroner (søknadssum 156.000)