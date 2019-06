Nyhende

Sans Pub har søkt Hareid kommune om skjenkeløyve for alkoholhaldig drikk gruppe 1, 2 og 3. Dei vil halde til i kjellaren på Melshorn Hotell, men vil no flytte over drifta si til Brandal Grendahus. Dei tenkjer seg konsertar, stand up-show, quiz med meir.

Styrar for skjenkeløyvet blir Jartrud Hareide, avløysar Johannes Arne Røren.

Levekårsutvalet gjekk samrøystes inn for å gje dei skjenkeløyve. Det er kommunestyret som fattar endeleg vedtak i saka.