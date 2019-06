Deltok på prestisjetung NTNU-konferanse

Nyhende

Konferansen NKUL (Nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring) blir arrangert av og ved NTNU, i samarbeid med Utdanningsdirektoratet og Statped – og blir kalla for Norges største møteplass for den som har interesse for bruk av IKT i undervisning. Til konferansen kjem rundt 1.000 lærarar seg frå grunnskular, høgskular og universitet i heile landet.