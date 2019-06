Flatin tok vandrepokal igjen

Nyhende

Arne Flatin (53) frå Ulsteinvik fekk 4000 poeng akkurat, og gjekk til topps i Hødd sin fjelltrimkonkurranse for sjette år på rad. Han sikra seg med det ein ny vandrepokal.

Hildegunn Bjåstad (53) frå Hareid kom nærast med 3005 poeng, også det ein sterk poengsum. Talet på deltakarar i Hødd-fjelltrimmen er stabilt, men styret i trimgruppa ønskjer å få med fleire unge folk, og oppmodar fleire om å vere med.

I klassa 60-69 år var Anita Eiksund best, med knapt 1500 poeng.

I klassa for dei over 70 år trona veteranen Oddbjørn Flø på toppen med 768 poeng. Han fekk for øvrig pokal for 35 års deltaking i Hødd fjelltrim.

Det samme skulle Tor Kåre Hareide ha, men han var ikkje til stades.

I familietrimmen vann Eikrem Flatin med 4172 poeng. Pappa Arne hadde ikkje så stor drahjelp frå ungane som før om åra, men dottera Mathea sikra seg 115 poeng.

Den mest populære toppen i fjelltrimmen var Nibben med 6252 noteringar. Deretter kom Hasundhornet med 5895 og Skafjell med 2850 «besøk». Ikkje alle skriv seg inn i bøkene, men trimgruppa oppmodar alle om å gjere dette sjølv om dei ikkje er med i konkurransen. Til saman på dei 29 postane var det notert 43 132 besøk sist trimår (2018/19). Den nye sesongen er alt i full gang.

