Alle dei fem bebuarane er gjort greie for

Nyhende

Politiet i Møre og Romsdal melde via sin Twitter-konto klokka 15.59 onsdag ettermiddag om ein brann i ein einebustad i Brandal.

Det skulle i følgje politiet ryke frå taket på einebustaden.

Naudetatane var raskt på veg til staden, og skal ha køyrt utover mot Kvitneset. Brannen skal ifølgje ein tipsar vere lokalisert til Ytredalen.

Oppdatering klokka 16:13:

Politiet melder at det skal vere røykutvikling både frå kjellar og loft. Totalt fem personar registrert på adressa. Ingen førebels gjort greie for. Brannvesenet er framme på staden og har byrja arbeidet med å sløkkje brannen.

Oppdatering klokka 16.19:

Politiet melder at fire av dei fem personane som var i bustaden er gjort greie for - men at ein jobbar for å kome i kontakt med den siste personen.

Oppdatering klokka 16.25:

Vitne på staden fortel at brannvesenet sender inn røykdykkarar - men at det ikkje ser ut som det er opne flammar. Brannvesenet knuste eit vindauge for å kome seg inn i bustaden.

Oppdatering klokka 16.38:

Møre og Romsdal 110-sentral fortel til Vikebladet Vestposten at brannvesenet er inne i huset og har kontroll på situasjonen. Politiet melder om lag samstundes at det har brent i eit sikringsskap, og at huset er gjennomsøkt. Ingen personar i huset.

Oppdatering klokka 16.41:

Den femte og siste personen er lokalisert av naudetatane og er i god forfatning, melder politiet.