Smak av sommar på Hatløya

Nyhende

Innsendt:

Alle bilde: Svein Arne Orvik

Tekst: Christfried Kaul

Å kome til Hatløya er som å kome til ei svunnen tid. Ingen bilar på øya, blomstrande engar, ein vid og open lauvskog, dufta av ramsløk, dampande myrar, fuglesong og malerisk solnedgang – Hatløya er ei perle i nærmiljøet. Nært nok til å kunne høyre både konsertlydar og kyrkjeklokker, langt nok vekk for å vere ein fristad frå det travle bylivet.

Ein heil kortesje med fritidsbåter var i sving for å frakte dei 135 speidarane til og frå øya. Og alle skal finne seg ein plass å sove ut i det fri. Det er eit yrande speidarliv når 2 store stifinnarpatruljer (3.-4- klasse), 6 vandrarpatruljer (5.-10. klasse) og Roverane (ungdom frå etter 10. klasse) skal slå leir. Spikking, hogging, surring, båltenning og klatring i tre – skogen er den beste leikeplassen som finst! Snart brenn det mange små kokebål og det luktar både godt og litt svidd innimellom. Alle får teste speidarkunnskapen i sporløpet og det er mykje latter på Leirbål, som underhaldningskvelden blir kalla på speidarvis.

Olai Husø Johansen er ein av dei yngste i speidartroppen og det var hans første overnattingstur med speidarane. Vi spurte kva han likte best. «Leikane», kom det kontant «– og det å tulle med Roverane».

Born og ungdom blandar seg godt på speidarleiren. Trass i nokre knottbit sov Olai godt og la nesten ikkje merke til at storebroren også var med på leiren.

Patruljen Rype vant den gjeve vandrartrofea til Ulsteinspeidarane. Den patruljen som sankar mest poeng på sporløpet, på leirbygging, på matlaging, på samarbeid og bidrag på Leirbål vinn trofea. For Frida var dette siste turen i denne patrulja. Hun blir med i Roverflokken frå hausten av. Ho fortel at venskapen og kontakten med dei andre speidarane er det flottaste med speidarlivet. Om det regnar eller om det er sol på tur får då nesten vere det same.

Om kvelden, når dei fleste har krope inn i soveposane, sit gjerne dei vaksne rundt bålet og deler speidarhistorier som er meir eller mindre å tru på... Det er ein uslåeleg sosial faktor når ein først sit rundt eit bål i den lune sumarnatta.

Ulstein KFUK-KFUM speidarane vil takke grunneigarane, som år etter år stiller denne eventyrlege plassen til disposisjon.