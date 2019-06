Nytt funn av E. coli-bakteriar - badevatnet framleis trygt

Nyhende

Førre fredag melde Hareid kommune om funn av E. coli-bakteriar i ein av dei to bekkane som renn over Overåsanden. No er det funne E. coli-bakteriar også i den andre bekken. (Ekstern lenkje).

- Det er no også funne bakteriar i den andre bekken - den nærast "inngangen" til stranda. Samstundes viser prøvene av badevatnet at det ikkje er farleg å bade i sjøen, skriv Hareid kommune på sine heimesider.

Avrenninga til sjøen er svært lita. Kommunen er difor ganske sikre på at dette ikkje vil påverke kvaliteten på badevatnet i sjøen. Det blir tatt vassprøver av sjøvatnet kvar veke i sommar, og første prøve blei tatt måndag 17. juni.