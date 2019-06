Nyhende

Husstandane mellom skulekrysset og den tidlegare lærarbustaden på Myrane i Haddal er utan vatn torsdag formiddag. Årsaka er eit brot i vassleidninga. Frå kommunen får vi opplyst at arbeidet med å reparere skaden er i fullt gjenge og at dei vil syte for at vatnet kjem tilbake så snart som mogleg.