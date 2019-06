– Eg la på meg sju kilo den sommaren

Nyhende

«Takk for maten, mor» og «Gå til apoteket». Eugène Cecille i Marseille hugsar framleis nokre av glosene han lærte seg ein etterkrigssommar i Ulsteinvik. Ein sommar like etter krigen kom ei gruppe gutar frå Frankrike til Sunnmøre for å få eit avbrekk frå kvardagen i eit krigsherja Europa. Dei fleste av gutane fekk bu i heimar i Ulstein og Hareid.