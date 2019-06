Inviterer til søndag på Holesanden for store og små

Nyhende

– Holesanden er ein fantastisk flott plass for familiar og vi har eit håp om at også fleire unge vil ta vegen hit på søndagane, fortel Elisabet Grimstad Kirkebø som sit i vertskapskomiteeen for Holesanden saman med Gard Gryt Grimstad og Eldrid Gryt.

Ho fortel at dei har skaffa vertskap for alle søndagane utover sommaren. Vertskapet består av ei gruppe på seks til ti vaksne som syter for servering.

– Vi har utfordra vertskapa om å tilby litt anna mat enn berre pølser og kaker. I tillegg opnar vi ein time tidlegare enn før, seier Elisabet.

Ho fortel at dei ønskjer å trekke til seg også yngre folk og barnefamiliar til Holesanden. Målet er at folk kan treffast og vere saman utan at det nødvendigvis skal koste så mykje. Fire av søndagane vert særleg tilrettelagt for familieaktivitetar, inkludert den siste Holesand-søndagen den 25. august.

– Samstundes understrekar vi at dei som har vore trufaste gjester på Holesanden gjennom mange år sjølvsagt alltid vil vere velkomne hit, seier Elisabet Grimstad Kirkebø.