Kjem til Trebaatfestivalen

Nyhende

Musea på Sunnmøre har ei stor samling av trebåtar som har vore viktige for sunnmøringane opp gjennom tidene, og under Trebaatfestivalen inviterer museet til spennande formidling om bord i «Storeggen av Aalesund», «Borgundknarren» og M/K «Heland». Det blir lagt opp til formidling for både store og små.