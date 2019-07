Nyhende

Administrerande direktør på Kleven Verft, Olav Nakken, møtte pressa etter allmøtet på bedrifta torsdag.

Nakken fortalde om bemanningssituasjonen og om moglege permitteringar og også nedbemanning.

Han sa også at det kan bli aktuelt med ein ny struktur for ny aktivitet på verftet, og han ville rose dei tilsette for arbeidet dei gjer.

Vikebladet Vestposten kjem med meir frå intervjuet med Olav Nakken.