Ber om ny vurdering

Nyhende

I 2017 vart det søkt om etablering av tursti frå Haddal, via Rinden til Selvågtunnelen. Men Statens vegvesen konkluderte med at ei eventuell kryssing over fylkesvegen ikkje måtte skje nærare enn 200 meter frå tunnelopninga av Selvågtunnelen. No ber Ulstein kommune om at vegvesenet vurderer dette på ny.