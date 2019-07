- No må andre ta over stafettpinnen

Nyhende

Trimgruppa IL HØDD prøver å halde stiar i nærområda opne og hindre gjengroing. Vi brukar mange timar kvart år med einesaks og handsag for å fjerne vegetasjonen langs stiane. Turgåarar, som er redde for orm, synest det er trivelegare å gå i ein sti som er rydda enn ein som er nesten gjengrodd. Det er ikkje så mange som tek fram einesaksa og er med på å rydde for at andre skal kome seg ut på tur.

Trimgruppa og nokre gode hjelparar makter ikkje å halde alle stiane i nærområda opne og lett gåande. ROTARY rydda stiar rundt Osberget for mange år sidan.

Gangvegen Skeide–Bugarden:

Er i bruk av mange kvar dag på tur til Nibben eller trilletur/gangtur via Skeide og inn igjen til Sentrum. Gangvegen langs fylkesvegen på Skeide, på Jarbryggja som akkurat no er ferdig, gjer dette meir triveleg og trafikksikkert som rundtur.

Ca 7000 turgåarar skriv seg i bok på Nibben kvart år. Mange fleire er der utan at dette vert notert. Dette bidreg positivt til folkehelsa. Frå øvre Skeide vart vegen til Høddvoll på trening mykje kortare enn før.

For meir enn 20 år sidan forsøkte Odd Magnus Osnes å få grunneigarane med på å lage denne turvegen Skeide–Bugarden. Men til fånyttes den gongen.

Når vi i Trimgruppa / Skeide Grunneigarlag etter påtrykk / pushing av turgåarar gjorde eit nytt forsøk på å få løyve til å bygge denne turvegen i 2013–14, så klarte vi det. Kulturkontoret i Ulstein kommune ved Leif Ringstad, var god støtte i planane.

At Bugardsdammen vart med i planane, var ikkje meininga frå starten av. Det kom til etter kvart etter initiativ frå hovudsponsor. Vi fekk og god hjelp frå Jostein Kipperberg ang. dammen og NVE. Dette gav oss ein liten skøyteis på vinterstid og ein fin samlingsstad på sommartid for barnehageborn og andre i Gapahuken, som vart reist på dugnad av Rotary.

At vi fekk der belysning for vintertid var sjølvsagt positivt for utvida bruk.

Utan denne første turvegen i / over fjellet hadde det neppe vorte bygd nokon annan turveg i fjellet i det heile.

Vegen er stengd for motorkøyretøy med unntak av kommunale køyretøy, utrykkingskøyretøy og grunneigarane.

Vegen har vore til nytte fleire gonger for sjukebil og brannutrykking ved Bugardsdammen.

Finansiering:

Pengestøtte frå Sparebanken Møre og Sparebank 1 samt kjempestor støtte frå firma gjorde prosjektet mogleg. Må nemne både Island Offshore, Ulstein Verft og TUSSA.

Stor hjelp frå Ulstein kommune til utbygginga var og nødvendig, spesielt frå Teknisk Etat og Kulturkontoret. Olav Skeide og Andre Gjerde bidrog sterkt i bygginga.

Gratis tilkøyrd masse frå riving Samfunnshuset og gratis masser frå utgraving bak tumhall på Skeide, gjorde kjøp av fyllmassar til eit minimum.

I sosiale medium ser det ut som utanforståande trur Ulstein kommune har brukt store beløp til mellom anna dette prosjektet, men det er ikkje tilfelle. Sponsorar og spelemidlar dekte det meste.

Turvegen til Lisjevatnet og Mosvatnet:

Vassleidninga frå Mosvatnet til baksida av Bugarden ligg for det meste i Skeide Utmark. Når ny leidning med større volum skulle byggast pga. behov for meir vatn i «eit større» Ulsteinvik og omland, måtte det lagast ein avtale mellom Skeide Grunneigarlag og Ulstein Kommune. Etter fleire utkast til avtale vart avtalen signert og godkjend.

Deler av avtalen

Grunna mykje årleg skade i Skeide Utmark av gravemaskiner som måtte oppover fjellet til gamal vassleidning og reparere skader, så var det krav frå Skeide Grunneigarlag si side at det langs den nye vassleidninga MÅTTE VERE EIN CA 2 M BREI KØYREVEG for små gravemaskiner og anna kommunalt utstyr med tilknyting til turvegen Skeide / Bugarden.

Like eins kravde Skeide Grunneigarlag kummar for uttak av vatn i tilfelle brann i utmarka. Alt dette vart ført av Ulstein Kommune etter avtalen.

Kor mykje denne vegen utgjorde i den totale summen for den nye vassleidninga er usikkert, men entreprenøren for ny vassleidning sparte seg (og kommunen) for store kostnader gjennom bruk av denne vegen og den vegen Skeide–Bugarden som var bygd litt tidlegare. Spelemidlar frå Norsk Tipping dekte nok mykje av tilleggskostnadane.

Men det var krav frå Skeide Grunneigarlag som var grunn til at vegen vart bygd.

At det i ettertid vart ein utruleg flott turveg som bidreg til ei betre folkehelse, er eit særs positivt bidrag i det heile.

Turvegen Lisjevatnet–Mosvatnet:

Kom i stand på grunn av at den nye kommunale vassleidninga med sbøne dimensjon måtte utskiftast på deler av strekninga. Dävar det naturleg at vi i Skeide Grunneigarlag og Ulstein Kommune ville at ein smal veg for små gravemaskiner vaktlaga her og som letta arbeidet for utførande entreprenør Aurvoll & Furesund.

Om lag 2–3 är tidlegare hadde Tussa fattløyve av Skeide Grunneigarlag til å grave ned eit trekke-rør for kabel frå Lisjevatnet til Mosvatnet.

Dette arbeidet vart utført seinhaustes og det danna seg store elvar i gravemaskin-spora og gjorde at det ikkje var gåande på turr sommartid eingong.

Entreprenøren dekka mykje av dette for å lette sitt eige arbeid.

Ulstein Kommune hadde og bruk for tilkomst til Mosvatnet med sin ATV og sine småmaskiner for drift og vedlikehald. Spelemidlar frå Norsk Tipping bidrog også her.

Turvegen frå demninga Lisjevatnet til ny vassleidning nær Osnesdalen.

Dette var ønska av entreprenør for å føre fram enorme mengder med småsingel til grøfta for ny vassleidning.

Hadde alle desse singel / grus-mengdene vorte køyrd med beltedumper i utmarka, ville skadane vorte så store at dei hadde vore der i årevis, kanskje for alltid.

Entreprenøren dekka mykje av dette vegarbeidet for å spare pengar på sitt eige anbod.

Grunneigarane på Ulstein og Skeide gav Ulstein Kommune løyve til dette mot at køyrevegen vart omgjort til gangveg i ettertid.

Turvegen Vassrenseanlegget Varleite–Breifjellet–Årdalen øvre

Store gravemasser frå Arena Ulstein måtte utgravast og fjernast.

Entreprenør hadde i sitt anbod at det skulle betalast ein pris for å fierne desse inntil 4 km. Det vart akkurat avstanden frå sentrum til Vassrenseanlegget på Varleite. Då kulturkontoret fekk i stand avtale med grunneigarane for Osnes Utmark der denne turvegen no går, så var løysinga enkel.

Entreprenør vart kvitt massane og alle vi andre fekk turveg over myrane undervegs til Breifi ellet / Vikeskaret.

Avtalen som Ulstein Kommune hadde, var at denne køyrevegen skulle innsnevrast til turveg når alle tilførselmasser lenger oppe var på plass.

Dette arbeidet vart utført av Nord Berg sist vår og er no ferdig.

Samanbindingsvegen i Breifjellet

Vegen frå vassrenseanlegget og oppover, som inntil 2018 enda i ingenmannsland, og måtte knytast saman vidare.

Trimgruppa i samarbeid med grunneigarane på Skeide-sida og kulturkontoret i samarbeid med grunneigarane på Osnes-sida avtala at vi knytte den til turvegen mot Lisjevatnet ovanfor Årdalen.

Vegen vart utstukken i sep. 2018 og bygd i løpet av ca. 2 månader av Aurvoll & Furesund.

Vart offisielt opna av kommunale etatar, eldsjeler og sponsorar i november 2018.

Sponsorar av Breifiellvegen, som faktisk ligg på ca. 355 m.o.h., var Choice Hotell Ulstein, Sparebanken Møre, Sparebank 1 og BDO Ulsteinvik samt sjølvsagt spelemidlar frå Norsk Tipping. Det vart ei veldig god løysing og er no mykje brukt som ein rundtur.

Trimgruppa IL HØDD.

Som leiar i trimgruppa gjennom mange år og som utførande / medhjelpane sti-ryddar, ser eg no at andre må få ta over stafett-pinnen. Håper at nye entusiastar / eldsjeler ser behovet for å legge til rette for eldre og rørslehemma, slik at også dei som ikkje er gangføre i ulendt terreng og kan kome seg ut på tur. Ikkje alle spring like lett i halvt gjengrodde stiar.

Lindor Skeide