Nordmenn kjøper mindre raudt kjøtt

Nyhende

(NPK-NTB): Hittil i år er det selt 668 tonn mindre raudt kjøtt enn i same periode i fjor. Nedgangen frå januar til midten av juni i år ligg på 4,1 prosent, skriv Dagsavisen.

– Kjøttforbruket i Noreg har auka gjennom heile 1900-talet, og spesielt etter 80-talet og fram til no. Det interessante no er at forbruket av raudt kjøtt har stagnert og så hatt ein nedgang det siste året, seier SIFO-forskar Annechen Bahr Bugge.

Tala gjeld sal i daglegvarekjedene Norgesgruppen, Coop, Rema 1000 og Bunnpris og er henta frå analyseselskapet Nielsen.

Bugge presiserer at nedgangen berre gjeld raudt kjøtt, og at kjøtt generelt har hatt ein auke dei siste fem åra. Ho trur at dette kan ha noko å gjere med medvitet til forbrukarane.