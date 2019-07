– «Fjøresteinane» har opna auga mine

Nyhende

Under oppveksten i Irak såg Karrar Al-Azzawi lite til menneske med utviklingshemmingar og lærevanskar ute blant andre folk – og fordommane var mange i det irakiske samfunnet. No har han følgt musikkgruppa «Fjøresteinane» med kameraet sitt i snart to år, og målet er å lage ein dokumentar om to av medlemmane.