Kleven-bygde Seabed Constructor løyste fransk ubåtmysterium

– Det er ein suksess, ei lette og ein teknisk bragd.

Det skriv Frankrike sin forsvarsminister Florence Parly på sin Twitter-konto måndag - etter at nyheita om funnet av den franske ubåten «La Minerve», som forsvann i 1968, blei kjent.

Seabed Constructor er i dag eigd av det norske reiarlaget Swire Seabed, som tok over skipet frå det Herøy-baserte reiarlaget Olympic. Då det var eigd av Stig Remøy sitt selskap heitte skipet Olympic Athene.

Byrja å leite 4. juli i år

Multifunksjonsforsyningsfartøyet fann ubåten «La Minerve» søndag, på heile 2.350 meters djupne. Det skriv den franske avisa Le Parisien. (Ekstern lenkje).

Funnstaden ligg om lag 45 kilometer sørvest for Toulon, hamnebyen der den var stasjonert som ein del av den franske marinen si viktigaste marinebase. Ubåten forsvann 27. januar 1968, med eit mannskap på 52. Kva som var grunnen til at ubåten gjekk ned, er ikkje kjent. Hovudteoriane er likevel at det kan ha skjedd ein missileksplosjon, kollisjon - eller at ubåten rett og slett gjekk ned på grunn av teknisk svikt.

Den 60 meter lange ubåten blei funnen i tre delar på sjøbotnen, implodert.

Fleire forsøk har vore gjort for å finne ubåten, men til inga nytte. Men så, i høve 50-årsmarkeringa for forsvinninga i fjor, fekk dei pårørande i gang etterforskinga igjen. Nemnde forsvarsminister Florence Parly gjorde ei avgjerd om at søket etter ubåten skulle setjast i gang igjen, og leitinga byrja 4. juli i år.

Og søndag kom altså meldinga om at Kleven Verft-bygde Seabed Constructor hadde funne den.

Seabed Constructor, tidlegare Olympic Athene, blei levert frå Kleven Verft i 2014.

Leita også etter MH370

Seabed Constructor har også tidlegare funne tanksipet Stellar Daisy, på 3.461 meters djupne rundt 1.800 nautiske mil frå Cape Town i Sør-Afrika. Eit skip som sank i 2017.

Skipet har også leita etter Malaysian Air-flyet MH370, som på mystisk vis forsvann i 2014. Det er som kjent enno ikkje funne, sjølv om ein har funne vrakrestar frå flyet.