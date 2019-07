– Alt ser ut til å gå etter planen

Nyhende

Vikebladet Vestposten hadde i starten av juli ein prat med ordførar Anders Riise, der han fortalde om alle dei spanande byggeprosjekta som er sett i gang i Hareid kommune for tida. Helsehuset var av prosjekta som blei nemnt, og ordføraren kunne mellom anna fortelje at tomta byrja å nærme seg ferdig grave. No, nokre veker etter, er tomta så å seie klar for neste fase, støyping av parkeringskjellaren.