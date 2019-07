Statsministeren vil ha toppmøte om havvind

Nyhende

(NPK): Statsminister Erna Solberg (H) seier ho forstår vindmøllemotstanden og innkallar no til møte om havvind.

Motstanden mot vindmøller har vakse fram fleire stader i landet, og mange vil ikkje ha vindmøller i lokalmiljøet sitt. No seier statsminister Erna Solberg at ho forstår motstanden og varslar toppmøte om havvind, skriv VG.

NHO-leiar Stein Lier-Hansen har allereie peika på havvind som ei mogleg løysing.

– No har regjeringa lagt på plass fleire brikker som er viktige for å utvikle næringa vidare. Neste steg er å invitere Stein Lier-Hansen og resten av aktørane til eit eige møte om korleis vi kan sikre at Noreg tek ein større del av marknaden for havvind globalt, seier Solberg.

– Havvindparkar har eit enormt potensial, som USA og Kina har skjønt verdien av og som EU no har gjort klart at vil vere avgjerande for å nå klimamåla i Paris-avtalen, seier Lier-Hansen til avisa.

– Eg forstår godt at mange ikkje ønsker vindkraft i lokalmiljøet sitt. Friluftsliv i naturen er ein del av alle sin kvardag. Å ferdast i urørt natur er noko vi gjer fleire gonger i veka. Alle skal verte høyrde, seier Solberg.

Ho påpeikar at vindmøller på land framleis har ein fordel, i og med at det er meir kostnadseffektivt enn havvind.