Får 90.000 til digitale læremiddel

Nyhende

Hareid kommune har fått positivt svar på ein søknad om støtte til innkjøp av digitale læremiddel.

Ifølgje eit brev frå Utdanningsdirektoratet til Hareid kommune får kommunen eit tilskot på kr 91.675.

Det er eit krav frå Utdanningsdirektoratet at tilskotet blir brukt i 2019 og at kommunen bidreg med ein berekna eigendel som for Hareid sin del vil vere rett i overkant av kr 215.000.

Målet med tilskotsordninga er å bidra til at elevar og lærarar får tilgang til eit mangfald av digitale læremiddel av høg kvalitet.

Ordninga skal stimulere kommunar og fylkeskommunar til innkjøp av digitale læremiddel.