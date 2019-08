Kjensla av tryggleik er byta ut med otte

Laurdag var kvelden før Eid-ul-Adha. Ein kveld lik nyårsaftan for muslimane. Eid er ei tid for samhald. Til trass for at dei ikkje lenger føler seg like trygge, lar dei ikkje terrorattentatet som skjedde i Bærum øydeleggje feiringa.