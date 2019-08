Vindkraftkommunane tener mindre pengar enn vasskraftkommunane

Nyhende

(NPK-NTB): Vasskraftkommunane får igjen over dobbelt så mykje per kilowattime som vindkraftkommunane gjer, ifølgje TV 2. Det kjem av forskjellar i skattlegging og andre avgifter mellom dei to energitypane.

1,9 øre per kilowattime

Vindkraftkommunane henta ifølgje TV 2 i fjor inn 75 millionar kroner i eigedomsskatt frå vindkraftselskapa.

Til samanlikning henta vasskraftkommunane inn 2,25 milliardar i eigedomsskatt frå kraftselskapa sine, ifølgje Fagbladet Energi.

I tillegg får vasskraftkommunane òg naturressursskatt, konsesjonsavgift og såkalla konsesjonskraft frå vasskraftselskapa.

Konsesjonskraft er ein del av krafta produsert i kommunen, som kommunen har rett til å kjøpe til ein lågare pris.

Denne krafta kan så bli seld vidare.

I praksis betyr det at kommunane som driv vindkraft, sit igjen med 1,9 øre per kilowattime (kWh), medan vasskraftkommunane sit igjen med 4,1, ifølgje utrekningar gjort av TV 2 og Senter for undersøkjande journalistikk (SUJO).

Grunnrenteskatt?

Finansdepartementet legg den lågare inntekta vindkraftselskapa har til grunn for forskjellen i skattlegginga.

– Vi kan ikkje skattleggje vindkraft så hardt at ein skattlegg dei ut av «business», seier statssekretær Jørgen Næsje (Frp) i Finansdepartementet.

SV foreslo i fjor å innføre grunnrenteskatt på vindkraft, og nestleiar Torgeir Knag Fylkesnes seier til kanalen at dei vil foreslå både grunnrenteskatt og heimfall igjen.