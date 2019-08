Nyhende

Tysdag starta grunnarbeidet i rundkøyringa ved Amfi i Ulsteinvik, for å gjere klart til å setje opp Høddmonumentet der.

Sist veke skreiv Vikebladet Vestposten om det planlagde Høddmonumentet, som skal plasserast i rundkøyringa.

Etter ein del forseinkingar er det no klart at monumentet skal lagast lokalt og at det truleg kan avdukast seinast i løpet av oktober.