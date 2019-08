Nyhende

Denne hausten startar bokstavleg tala ei ny tid for Byggeklossen opne Barnehage, nærare bestemt onsdagar mellom klokka ni og tre.

Onsdag denne veka opna Byggeklossen på Fredheim i Ulsteinvik dørene etter sommarferien. Opningtidene for barnehagen flytta frå tysdagar og torsdag til onsdagar.Nye opningstider og nye medarbeidarar vart markert med ei nyopning av barnehagen, der sjølvaste ordførar Knut Erik Engh stod for snorklippinga.

– Eg er glad for at vi framleis har dette tilbodet. For dei som ikkje har ei tilknyting til Ulstein frå før av er Byggeklossen ekstra viktig. Asylsøkjarar, flyktningar og arbeidsinnvandrarar finn her ein stad der dei kan treffe andre og skape seg eit kontaktnett, sa ordføraren som håpte at mange vil bruke Byggeklossen framover.

Har vore i gang i 20 år

Kyrkjeverje Chrisfried Kaul fortel at Byggeklossen har vore i drift i tjue år. Det er Ulstein sokn som har drive denne opne barnehagen, med Beate Mjøen Berg som den store drivkrafta gjennom desse åra.

– Då Beate bad om permisjon i fjor, vart det litt usikkert kva som kom til å skje med Byggeklossen. Heldigvis tok to mødrer, Beate Ulstein og Elina Escobar, på seg ansvaret for å drive Byggeklossen vidare. No har vi også fått med oss Mai-Britt Nesse Garnes som leiar for barnehagen, fortel Kaul.

Mykje har endra seg i løpet av dei tjue åra som har gått.

– Då vi starta opp var det ikkje full barnehagedekning i Ulstein, fleire foreldre var heime med borna sine og Byggeklossen vart då eit tilbod for desse. I dag har Ulsteinsamfiunnet blitt ein stad med veldig mange innflyttarar og Byggeklossen har i større grad blitt ein plass for integrering og kontaktskaping.

Frivillige

Noko som særpregar Byggeklossen er dei mange frivillige som hjelper til. Dei fleste er pensjonistar og mange er bestemødrer. Hannelore Måseide er ein av desse.

– Eg har vore med på dette sidan starten. Det er veldig givande. Når eg er ute på handletur møter eg titt og ofte på mødrer og born som eg kjenner att frå Byggeklossen og vi slår gjerne av ein prat. Særleg for dei som ikkje har familie og kjenningar i nærleiken er det viktig at nokon ser dei og tek kontakt, meiner Måseide.