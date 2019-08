Nordvest Maraton laurdag

Nyhende

Laurdag er det duka for eitt av årets verkelege høgdepunkt i den lokale løpskalenderen. Då går den 29. utgåva av Nordvest maraton, med både heil og halv distanse på Hareid.

I fjor var det noko tynt i rekkjene på den lengste distansen, men i år kan det sjå ut til å bli bra deltaking både på heilmaraton og halvmaraton.

Ein dag før løpet er det nok for seint å trene seg i form til årets utgåve, men arrangørane understrekar at det er mogleg å melde seg på også på løpsdagen, så det er ikkje for seint å slenge seg med.

Hareid IL arrangerer Nordvest maraton for 29. gong: Vil ha fleire deltakarar

Ifølgje Nordvest maraton si facebookside skal mellom anna Helge Hafsås delta. Han har bestetid gjennom tidene i dette løpet med 2.33,03. Tysdag hadde 17 deltakarar meldt seg på løpet.

Nordvest maraton startar ved Hareid stadion, langs Grimstadvatnet, rundt Snipsøyrsvatnet og tilbake til stadion.

Det har vore noko varierande vêrmeldingar framom laurdagens løp, men fredag ettermiddag melder Yr.no om tørt og overskya vêr på Hareid laurdag, og det ser ut til å verte gode forhold for å legge ut på både halvmaraton og maraton.