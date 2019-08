Nytt poeng mot Valder?

Nyhende

Valder har vore involvert i ein del svært målrike oppgjer denne sesongen og sist veke tapte laget 2–4 for Hødd 2. Før laget tok sommarpause slo dei også til med ein 6–1 siger over Ørsta og då SIF/Hessa kom på besøk enda det 4–4 på Valdervoll.

Oppgjeret mellom Hareid og Valder var ikkje like målrikt. Begge laga gav seg på eitt mål, men utlikninga til Valder kom berre nokre få minutt før slutt, etter at bortelaget hadde spelt store deler av andreomgangen med 10 mann.

Hareid opna haustsesongen heime mot Bergsøy, i ein kamp der laget frå Fosnavåg vann 4–1. Ruben-Kenneth Brandal scora for Hareid, men det blei tap mot eitt av topplaga i avdelinga.

Hareid står med ti poeng i 4.-divisjon så langt, etter to sigrar og fire uavgjorte. Etter at Ørsta vann heile 6-1 over SIF/Hessa på bortebane torsdag er det no fire poeng opp til Ørsta og Emblem på 14. poeng.