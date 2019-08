Kan spare Ferjefri E39 for 10 milliardar kroner

Tore Roppen, Prodtex AS

Nyhende

Ulsteinvik-verksemda Prodtex AS har utvikla ei prosesslinje for stålbygging ved hjelp av lasersveis som kan føre til at kostnadsramma ved bygging av bruer langs ferjefri E39 kan reduserast med så mykje som 10 milliardar kroner. – Og dette er faktisk berre eit forsiktig anslag, fortel Tore Roppen i Prodtex.