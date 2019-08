Nyhende

I tilrådinga frå rådmannen til kommunestyret heiter det at «Ulstein kommunestyre seier nei til vindkraftutbygging i Ulstein og krev at området for utbygging vert teke ut av planen. Kommunestyret er innstilt på å påklage eventuelle konsesjonssøknadar for landbasert vindkraft i vår kommune.»

Vidare i framlegget heiter det: «Vindkraftanlegg med store veganlegg og vindturbinar vil endre fjellområda for alltid, beslaglegge viktige og svært viktige frilufts- og naturområde, føre til enorme og irreversible inngrep i naturen med visuell forsøpling og legge opp til sterke interessekonfliktar.»