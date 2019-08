Flyttar førehandsrøystinga

Nyhende

Valstyret i Ulstein kommune har bestemt seg for å gjere eit grep dei to siste vekene før valdagen. I staden for at denne blir gjennomført på rådhuset, vil førehandsrøystinga dei to neste vekene gå føre seg på biblioteket på Ulstein Arena.

Ifølgje Ulstein kommune blir dette gjort fordi ein ønskjer å gjere førehandsrøystinga ekstra synleg og tilgjengeleg. Veljarane kan røyste på biblioteket kl. 9–16 alle kvardagar frå måndag 26. august. I tillegg er røystinga kveldsopen til kl. 20 torsdagane 29. august og 5. september.

Kommunen understrekar samstundes at ein vil vere tilbake på rådhuset på sjølve valdagen og at det er kommunestyresalen som er vallokale for Ulsteinvik krins.