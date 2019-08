Avismysteriet er løyst

Nyhende

Hugsar du saka om dei to utgåvene av Vikebladet Vestposten som tidlegare denne månaden vart funne på eit stolsete i terminalen på flyplassen Gallileo Gallilei ved Pisa?

Uansett. Mysteriet har no fått si forklaring.

Trond Bjørndal, opphavleg frå Ulsteinvik, fortel:

- Eg ville tru at ein Sherlock Holmes kanskje ville ta til med å røkje etter om Vikebladet Vestposten har ein abonnent i Pisa. Det ville vere rimeleg raskt å finne ut at avisa har ein abonnent i denne vakre middelalderbyen i Toscana, nemleg meg.

Elementært. Bjørndal fortel at han er mykje på reisefot og at han alltid tek med seg utgåver av Vikebladet Vestposten, Economist og andre tidsskrift som han ikkje er ferdig med.

- Eg har som vane at eg aldri kastar avisene, eg legg dei att i stollomma på flyet, på hotellet eller som denne gongen; i terminalen på flyplassen i von om at dei kan vere til glede for andre. Og det var tilfellet denne gongen, då Audun Hopland fann avisene, fortel Trond Bjørndal.

Trond Bjørndal set pris på å kunne lese avisa på papir.

- Eg brukar mykje tid ved PCen som det er, så når eg skal lese aviser og bøker vil eg sitje i godstolen eller ta dei med på reise. Vidare synest eg storformat er sterkt å foretrekke framfor pdf-utgåva i A4, seier han.

Bjørndal fortel at han budde i England til for tre år sidan.

- Der kom Vikebladet Vestposten alltid etter to dagar. I Italia har det hendt at eg har fått tre utgåver på same dag. Andre gonger kjem avisa heldigvis litt raskare, fortel han.