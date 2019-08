Årets Fotograf for andre året på rad

Nyhende

Miriam Skeide frå Ulstein er igjen kåra til Årets Fotograf i Møre og Romsdal.

Ho fekk utmerkinga også i fjor.

I sommar fortalde ho til Vikebladet Vestposten at ho ikkje angrar på at ho tok sjansen og gjorde fotograferinga til jobb.

Skeide starta karrierelivet som eigedomsmeklar, og jobba som det i heile ti år. Men, då ho skulle ut i arbeid att etter mammapermisjon med born nummer to, forstod ho at dette ikkje var livet ho ønskte å leve lenger.

På Facebooksida si skriv ho følgjande:

"Jeg tok med Daguerrprisen, vandrepremien som går til årsvinnerne, som jeg vant i fjor, til Molde for å gi den videre til neste vinner, bare for å kunne ta den med tilbake for et år til! Takknemlig, ydmyk og ufattelig glad! Et stort smil fra en lykkelig Miriam her!"