Ønskjer ordførarkontor ute

Politisk bakgrunn:

Vært med i Venstre sidan 1990. Bystyret Kristiansund og to periodar i formannskapet og kommunestyret i Ulstein. Sentralstyret og landsstyret i Unge Venstre. Landsstyret i Venstre.

Kvifor stiller du til val?

Eg stiller til val for å vere ein ordførar for alle i kommuna ikkje for eit parti eller særinteresser. Vi meiner vi kan løfte Ulstein vidare med god politisk styring og med det gode laget vi har i Venstre. Eg ønskjer å arbeide saman med andre politiske parti som har eit klart syn på kva Ulstein kan verte i framtida.

Ulstein kommune har opparbeidd seg ei stor gjeld og innførte for få år sidan eigedomsskatt. Bør kommunen halde fram med denne skattelegginga?

Venstre seier nei til eigedomsskatt. Vi vil fjerne denne skatten innan to år.

Kva utbyggingar meiner du kommunen bør prioritere dei komande åra?

No skal vi byggje ny barneskule i Ulsteinvik og kanskje ny kyrkje om den vert rimeleg nok. Det er ein god start men om det er rom økonomisk for andre utbyggingar så må kommunen sjå på dette.

Kva med ny kyrkje?

Venstre ser den sentrale samfunnsrolla kyrkja har i Ulstein og tenkjer at om risikoen for kommunen i utbyggjinga vert halden nede og ramma er stram så kan vi tenkje oss ei utbyggjing.

Bør kommunen seie ja til vindturbinar på Hareidlandet?

NEI! Heilt klart ikkje.

Bør Ulstein oppretthalde dagens skulestruktur?

Ulstein skal ikkje endre skulestrukturen.

Er du klar for ein ny runde med kommunesamanslåing, eller bør Ulstein stå på eigne bein?

Ulstein må vere pådrivar for ein større kommune på Søre Sunnmøre. Det vil gje betre tenester, økonomi og politisk kontroll. Samstundes vil ein større kommune gje musklar politisk innan fylket og ovanfor staten slik at vi kan få ein større del av den kaka av offentlege arbeidplassar som går til andre stader i landet.

Kva politiske parti ser du det som naturleg å samarbeide med?

Venstre kan samarbeide med alle parti men det er parti vi står nærmare politisk enn andre.

Kva er det første du vil gripe fatt i om du blir ordførar?

Ein betra demokratisk og politisk kontroll i prosessane i kommunen.

Gjere kommunen til ein enda meir aktiv skuleeigar

Vidare vekst i talet på innbyggjarar

Auka satsing på turisme som næringsveg

Bevaring av sentrumsnære friområde og grøne lunger

Auka tal på heile stillingar og auka grunnbemanning i helse- og omsorgstenestene

Ein meir innkluderande og open politisk og demokratisk kultur i kommunen som kan gje Ulstein politikarar som markerer kommunen på fylkeskommunalt og nasjonalt nivå. Kvifor sit ingen i frå Ulstein på Stortinget?

Eg ønskjer å verte ordførar i Ulstein for å markere kommunen på eit nasjonalt nivå. Lenge har kommunen vår skaffa store inntekter til Noreg utan at vi har fått noko særleg tilbake. Slik skal det ikkje være. Ulstein må ha ein ordførar som arbeider i fra kommunen og utover slik at vi får noko tilbake i frå stat og i frå fylke.

Eg ser at andre Venstre-ordførarar i Noreg får særs stor merksemd og støtte i frå Stortingsgruppa til dømes i samband med handsaminga av statsbudsjetta. Eg ønskjer å gjere det same for Ulstein.

Ulstein fortener å verte sett å få ein del av alle dei statlege arbeidsplassane og studieplassane som vert oppretta.

Eg ønskjer å vere ein ordførar som er ute og møter folk og bedrifter der dei er. Om eg var ordfører ville eg hatt utekontor der eg kunne møte alle i kommunen.