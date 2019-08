– Kontakt oss, vi kjem til deg

Nyhende

Dei valansvarlege i Hareid og Ulstein oppmodar dei som ønskjer å stemme – men som på grunn av helsa ikkje kjem seg til vallokalet – om å kontakte kommunane. – Dette er eit tilbod som alle burde vite om, seier dei to.

Erlend Friestad og Svein Arne Orvik er valansvarlege i høvesvis Hareid kommune og Ulstein kommune.

Måndag møtte Vikebladet Vestposten dei to i Brekkane-Reiten-krysset på Hareid, midt mellom mange bustadhus.

– Kommunane pliktar å tilby det som på valspråket blir kalla for ambulerande stemmegjeving – eller heimestemming, seier Erlend Friestad og Svein Arne Orvik.

Dersom du på grunn av sjukdom eller uførleik, anten fysisk eller psykisk, ikkje kan kome seg til vallokalet i førehandsstemmeperioden – kan ein altså ta kontakt med kommunen og be om å få stemme heime i staden.

– Dette er noko som er lovfesta fordi den stemmeretten alle har skal vere reell. Det har ikkje noko å seie om ein har vore sjuk lenge, eller at noko har kome brått på – ein skal ha moglegheita til å stemme frå der ein er, seier Svein Arne Orvik.

Lite kjent tilbod

Sjølv om tilbodet er lovfesta, er det nok ikkje så mange som veit at tilbodet finnast, meiner Friestad og Orvik.

– Eg har lyst til at alle som har stemmerett skal ha moglegheit til å stemme – men då må ein vite om dette. Det kan vere mange grunnar til at ein blir hindra frå å stemme, seier Erlend Friestad.

– Det er viktig å poengtere at ein på ingen måte er nøydd til å forklare kva det er som gjer at ein ikkje kjem seg til vallokalet. Vi treng inga grunngjeving og detaljar. Ingen må tenkje at dei ikkje kan nytte dette tilbodet, fordi dei ikkje ønskjer å fortelje kvifor dei ikkje kjem seg til lokalet, seier Svein Arne Orvik.

Frist 4. september

Kommunane er også lovfesta å sende ut to personar til dei som ønskjer å stemme heime, eller der ein oppheld seg.

– Vi som kjem ut til veljarane har sjølvsagt teieplikt, fortel Svein Arne Orvik.

Både i Hareid og Ulstein er det allereie nokre som har gjort avtalar med kommunen om ambulerande stemmegjeving.

Fristen for å melde ifrå er 4. september – i begge kommunane. Valdagen er måndag 9. september.

– Seinaste dagen vi kan kome ut til nokon er fredag 6. september. Etter dette må ein til sjølve vallokalet for å stemme, seier Svein Arne Orvik – før Erlend Friestad skyt inn:

– Ei historie vi blei fortald på ei samling for valansvarlege trefte meg rett i hjarterota. Ein valansvarleg fekk vere med heim til ein mann i 50-åra – og vedkomande fekk då stemt for fyrste gong. Han hadde så mykje sosial angst at han ikkje hadde orka å gå til vallokalet tidlegare, og hadde gått glipp av mange val. Men, mannen fekk endeleg stemt, og det var reine høgtidsdagen for han.

Ein kan nå kommunane via sentralbordet, på telefonnummera 70 09 50 00 (Hareid) og 70 01 75 00 (Ulstein).