Nyhende

Politisk bakgrunn:

Har vore med i politikken sidan eg var 16 år. Siste to periodane, har eg vore vara på nokre møter i levekår og i kommunestyret.

Kvifor stiller du til val?

Eg stiller til val fordi ungdommen må delta, fordi samfunnet er i endring og vi treng nye løysingar. Det er viktig for meg at alle blir høyrd, uansett alder, bakgrunn og politisk ståstad.

Ulstein kommune har opparbeidd seg ei stor gjeld og innførte for få år sidan eigedomsskatt. Bør kommunen halde fram med denne skattlegginga?

Nei, innføring av denne skatten og vidareføring av den, er heilt klart feil medisin for eit stramt kommune budsjett. Eg er redd at innføringa av den, har gjort det hele meir distansert. Eigedomsskatt fungerer som ei uheldig kvilepute for politikarane våre. Den bør reduserast, og fjernast snarast råd.

Kva utbyggingar meiner du kommunen bør prioritere dei komande åra?

Brannstasjon, barneskule og barnehage (Hasund krins). Ny turnhall og liten hall til Haundgot IL, er det også sterke ønsker om å få bygd. Dette er nok avhengig av samarbeid, og gode finansiering modellar. Om det vert rom for slik oppgradering, bør vi slå til. Også viktig og ferdig stille ei god løysing for livssynsnøytralt seremonirom.

Kva med ny kyrkje?

Eg vil streke under at eg ikkje er motstandar av ny kyrkje, eller soknet sine planar. Men eg er restriktiv til kva kommunen har råd til å bidra med, og eventuelt forplikte seg til. Kostnadar til vedlikehald av den eksisterande kyrkja, og ei eventuell ny, vert også store. Det vert ikkje ny kyrkje om soknet er avhengig av 80 % finansiering frå kommunen. Det er ikkje økonomisk rom for ei slik prioritering, dessverre.

Bør kommunen seie ja til vindturbinar på Hareidlandet?

Nei, det er ikkje ønskeleg, eller nødvendig, å rasere den fine naturen vår til fordel for vindturbinar.

Vi har rikeleg med straumkilder i landet vårt, og bør heller bruke resursane til godt vedlikehald og opp gradering av desse. Framtidige behov for straum vil nok auke i takt med elektrifisering av bilar, og fartøy på sjø og i luft. Ved å oppgradera det straumnettet vi har, og ved satsing på ny straumbesparande teknologi, trur eg vi er langt på veg.

Bør Ulstein oppretthalde dagens skulestruktur?

Ja, det er viktig med levande krinsar i kommunen vår. Det er nok elevar til å oppretthalde eit godt fag- og læringsmiljø, og så vidt eg veit, er det ikkje mangel på dyktige lærarar. Vi må ein gong for alle, legge dødt spøkelset om nedlegging, for å sikre trygg framtid og vidare vekst i alle krinsane.

Er du klar for ein ny runde med kommunesamanslåing, eller bør Ulstein stå på eigne bein?

Eg er alltid positiv til ei god samanslåing. Det ville vore kjekt om vi i løpet av dei neste 4 åra, kunne verte ei kommune igjen på Hareidlandet. Om andre kommunar på søre ville slå seg med, er det noko eg ynskjer velkomen.

Kva politiske parti ser du det som naturleg å samarbeide med?

Eg ser det naturleg å samarbeide med dei borgarlege partia. Vi sit i fleirtalsregjering saman, og meiner vi skal få til eit godt og berekraftig samarbeid også i Ulstein kommune. Som ordførarkandidat skal eg sjølvsagt samarbeide med alle partia gjennom perioden.

Kva er det første du vil gripe fatt i om du blir ordførar?

Det er mykje som må gjerast. Vi har per i dag, løyvd pengar til byggestart for barneskule og brannstasjon i 2020. Tett oppfølging av byggeprosjekta, og andre prosjekt, vil verte første prioritet. Vi må unngå budsjettsprekk og unødige pengesluk. Eg vil også sjå til at innbyggjarane våre, kan betale kommunale avgifter og skattar på månads intervall, heller enn halvårleg. Dagens ordning er utfordrande for mange, då mykje pengar skal ut innan dei same fristane. Dette vil betre likviditeten i kommunen, og redusere behovet for mellomlån for å dekke drifta. Ein ting til eg gjerne vil sjå på, er å sikre ny etablering i Haddal krins. Ei tomt til symbolsk pris, mot at det blir bygd ein fleirbustad, kan vere eit alternativ. Det er viktig å tryggje framtida for alle krinsane, og eg vil vere ein synleg ordførar for alle.