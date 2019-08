– Vil ta samfunnsansvar

Nyhende

Politisk bakgrunn:

Medlem i kontrollutvalet førre periode og vara inneverande. Frå stillingar som formannskapssekretær, konsulent og utviklingsleiar hjå rådmannen og ingeniør på teknisk etat – i åra frå 1982 til 2009 - har eg brei erfaring og kunnskap frå kommunalt arbeid i Hareid.

Kvifor stiller du til val?

For å ta samfunnsansvar i vår kjære kommune.

Hareid har kome seg ut av ROBEK. Er det på tide å avslutte eigedomsskatten?

Eg vil gladeleg vere med på å kutte i eigedomsskatten. Det under føresetnad av at kutt i skatten - heilt eller delvis - ikkje fører til særlege negative konsekvensar for drifta, tenestetilbodet og utviklinga av kommunen.

Hareid har i det siste investert i rehabilitering av rådhuset, miljøgate, helsehus og fotballhall. Er det andre nye investeringar kommunen bør ta denne kommunestyreperioden?

Eg er positiv til dei mange gode prosjekta kommunestyret har starta opp, men det har gått og går for tregt med å leggje til rette for ny bustadbygging. For at hareidsamfunnet skal utvikle seg på ein sunn og framtidsretta måte, er det avgjerande at det er attraktive og tilgjengelege tomter og bustadareal i kommunen, til ein akseptabel pris.

Kva kommunen bør og kan gjere med behovet for kulturhus, må stå i fokus komande valperiode. Til liks med andre gode prosjekt og tiltak må bygging og drifting av kulturhus vurderast og avklarast i budsjett- og økonomiplansamanheng.

Kommunen må vere aktiv i arbeidet med å oppretthalde og utvikle gode og trivelege nærmiljø, med trygge og funksjonelle trafikkløysingar. Med sikte på at næringsverksemder skal utvikle seg og etablere seg i Hareid, må den kommunale leiinga vere ein kompetent pådrivar og medspelar gjennom arealplanlegging, byggesakshandsaming og infrastrukturtiltak.

Bør kommunen seie ja til vindturbinar på Hareidlandet?

Eit klart nei til etablering av større vindturbinanlegg, ut i frå miljø- og landskapsmessige omsyn. Eg forventar at staten respekterer det kommunale sjølvstyret, slik at kommunen ikkje vert overstyrt i lokaliseringa og etableringa av slike anlegg.

Bør Hareid oppretthalde dagens skulestruktur?

Med busetjingsmønsteret vi har i kommunen, er desentralisert skulestruktur ein positiv kvalitet. Eg går for dagens struktur.

Er du klar for ein ny runde med kommunesamanslåing, eller bør Hareid stå på eigne bein?

Eg vil arbeide for å utvikle og oppretthalde Hareid kommune som eiga sjølvstendig kommune, med eit sterkt og robust lokaldemokrati.

Ved eventuell ny debatt om kommunesamanslåing må ein fokusere meir på kva oppgåver og ansvar som skal liggje til kommunane i framtida, framfor berre å drøfte geografisk storleik - slik debatten dei seinare åra i for stor grad har handla om.

Kva politiske parti ser du det som naturleg å samarbeide med?

Det beste vil vere eit breidt tverrpolitisk samarbeid i styringa av kommunen. Ein avgjerande føresetnad for å utvikle kommunen på ein framtidsretta og berekraftig måte, vil vere at den einskilde folkevald brukar makta si målretta og konstruktivt – på tvers av politiske og personlege skiljeliner - i staden for å bruke særleg energi på eigenmarkering og krangling. For å oppnå resultat til det beste for lokalsamfunnet, må politisk leiing - i tillegg til tverrpolitisk samarbeid – etablere ryddig og konstruktivt samarbeid og rolleforståing med administrasjonen. Og administrasjonen må dimensjonerast og organiserast - på ein fagleg god og kostnadseffektiv måte - til å handtere sin del av oppgåvene og utfordringane i å drifte og utvikle kommunen.

Kva er det første du vil gripe fatt i om du blir ordførar?

Saker som gjeld bustadareal/-tomter, slik at folk som gjerne vil etablere seg i kommunen får behovet og draumen om bustad realisert. Skal kommunen utvikle seg vidare som eiga kommune, er det heilt avgjerande at det vert lagt til rette for at folk får byggje og bu her. Alternativet for mange tomte-/bustadsøkjande dei seinare åra har diverre vore at dei har etablert seg i andre kommuner.