100 frukostar på ti minutt

Nyhende

– Maten var veldig populære og gjekk raskt unna. Det er tydeleg at skulefrukost er noko elevane på vidaregåande skule vil ha, kommenterte Renathe Rossi-Kaldhol, partiet sin ordførarkandidat etter aksjonen. Ho er glad for at Arbeidarpartiet både nasjonalt og i fylket går til val på å innføre gratis skulemat.

Kjersti Stenseng, Ap sin partisekretær var også med på aksjonen. Ho håper Møre og Romsdal kan bli eit føregangsfylke om Ap vinn valet og får innført gratis skulefrukost.

– Me veit at sunn skulemat er bra for elevane si læring og det utjamnar sosiale skilnader. Arbeidarpartiet kan aldri akseptere at 60 000 elevar går på skulen kvar dag utan mat, sa Stenseng som ønskjer å innføre eit gratis skulemåltid.