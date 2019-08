Alltid vore engasjert i politikk

Nyhende

Politisk bakgrunn:

Eg har ikkje hatt politiske verv, men har alltid vore levande engasjert i riks- og lokalpolitikk.

Kvifor stiller du til val?

Eg stiller til val fordi eg er glad i Hareid og ynskjer å vere med på å gjere kommunen til ein enda betre plass å bu enn den er i dag! Som 50% hareidsdøling har eg frå barnsbein av vore engasjert i det som skjer på Hareid og det var eit lett val å flytte til Hareid frå Ulstein for 7 år sidan. Gjennom barneidrett og musikkinteressa mi har eg blitt involvert i lokalsamfunnet og lært Hareid å kjenne som ei kommune med unike kvalitetar. Eg vil vere med på å føre Hareid framover som ei JA-kommune der vi legger vekt på å legge til rette for dei som ynskjer å satse på Hareid – uansett om det er små og store bedrifter eller ei familie i etableringsfasen. Hareid skal bli ei kommune folk ynskjer å flytte til!

Hareid har kome seg ut av ROBEK. Er det på tide å avslutte eigedomsskatten?

Eg vil ikkje auke eigedomsskatten. Eg vil tvert i mot jobbe for å innføre botnfrådrag og på sikt fjerne den heilt. Eigedomsskatten er ein usosial og urettferdig skatt som rammar vilkårleg uavhengig av inntekt, formue eller lånegrad.

Hareid har i det siste investert i rehabilitering av rådhuset, miljøgate, helsehus og fotballhall. Er det andre nye investeringar kommunen bør ta denne kommunestyreperioden?

Kommunen må gjere det som er naudsynt for å sikre best mogleg vilkår for vekst i Hareid. Ein må ta nødvendige investeringar i infrastruktur for å sikre gode etableringsvilkår for næringslivet. Like viktig er det å sikre gode og funksjonelle lokalitetar for dei ulike tenestene vi leverer – om det vere seg ungdomsskule eller eldre-/omsorgsboliger. Hareid Høgre ynskjer i tillegg å legge til rette for eit allbrukshus i sentrum til glede for kulturlivet i Hareid. Med arbeidsplassar og gode kulturtilbod vil tilflyttinga til Hareid auke – skatteinngangen vil auke – og då vi har lagt eit godt grunnlag for eit lokalsamfunn i vekst!

Bør kommunen seie ja til vindturbinar på Hareidlandet?

Nei, vindkraftutbygging på Hareidlandet vil innebere uakseptable inngrep i naturen vår.

Bør Hareid oppretthalde dagens skulestruktur?

Ja – eg ser ingen grunn til å endre på dagens skulestruktur men ein må alltid sjå etter innsparingstiltak der ein kan kutte.

Er du klar for ein ny runde med kommunesamanslåing, eller bør Hareid stå på eigne bein?

Eg meiner det vil vere fornuftig og naturleg at i alle fall Hareid og Ulstein slår seg saman. Men vi har ei folkerøysting frå 2016 der dette vart nedstemt og eg respekterer og held meg sjølvsagt til det resultatet. Det er viktig å finne ei løysing som sikrar like gode eller betre tenester til innbyggarane samstundes som ein kan kutte kostnader og sikre ein sunn kommuneøkonomi.

Kva politiske parti ser du det som naturleg å samarbeide med?

Samarbeid på tvers av partigrenser er ei føresetnad for eit godt lokalsamfunn der vi jobbar saman mot eit felles mål om å gjere Hareid til ei fantastisk kommune å bu og arbeide i! I lokalpolitikken må ein vere pragmatisk, men samstundes ha ein visse ideologiske grunntankar i botnen. Politikken er det viktigaste og eg vil ikkje låse meg opp mot noko parti før valresultatet er klart 9. september.

Kva er det første du vil gripe fatt i om du blir ordførar?

Få kontroll over kommuneøkonomien. Gjennom harde prioriteringer og ved stram økonomistyring kom Hareid seg ut av ROBEK, men tida etter har vore, og er utfordrande. Eg har likevel trua på at det skal vere mogleg å få økonomien under kontroll ved hjelp av tøffe prioriteringar - samstundes som ein sikrar gode tenester for innbyggarane. Brukarane er dei viktigaste - vi skal aldri gå på akkord med kvaliteten i skulen eller eldreomsorga, men ein må kanskje tenke nytt og finne smartare måtar å gjere ting på.