Nyhende

Politisk bakgrunn:

Arbeiderpartiet. Eg har vore aktiv i lokalpolitikken sidan 2007. Dei siste 8 åra som gruppeleiar i kommunestyret og medlem av formannskapet.

Kvifor stiller du til val?

Eg stiller til val fordi eg har eit sterkt samfunnsengasjement. Eg ønsker å bidra til vidare folkevekst og utvikling i Ulstein kommune og i regionen elles. Særleg har eg hatt fokus på å legge til rette for det gode oppvekstmiljøet, og fleire tilbod til barn og unge i kommunen vår. Det er gjennom å skape mulegheit for å leve det gode kvardagslivet, at kommunen vår vert attraktiv å bu i.

Ulstein kommune har opparbeidd seg ei stor gjeld og innførte for få år sidan eigedomsskatt. Bør kommunen halde fram med denne skattelegginga?

Ulstein Arbeidarparti har programfesta at vi skal arbeide for å avvikle eigedomsskatten. For å klare dette er vi avhengige av å ha kontroll på eigne investeringar, og at vi ikkje får nye og urealistiske innstrammingar i dei statlege overføringane til kommunebudsjettet.

Kva utbyggingar meiner du kommunen bør prioritere dei komande åra?

Ulstein Arbeidarparti har programfesta at vi skal få på plass ei utviding av barneskulen i sentrum, og at den neste barnehagen vi skal bygge skal vere kommunal og lokalisert i Gjerdsbakkane i Hasund krins. I tillegg vert vi nøydd til å gjere noko med brannstasjon, som vi har pålegg frå Arbeidstilsynet om å utbetre.

Kva med ny kyrkje?

Ulstein Arbeidarparti ser ikkje at vi har økonomisk handlingsrom til å ta ei slik satsing no, sjølv om vi kan forstå soknet sitt behov for ei arbeidskyrkje.

Bør kommunen seie ja til vindturbinar på Hareidlandet?

Ulstein Arbeidarparti seier nei til vindturbinar på land. Vi er meir opne for å vurdere ei satsing på flytande havvind.

Bør Ulstein oppretthalde dagens skulestruktur?

Ja, vi meiner at vi skal behalde dagens skulestruktur.

Er du klar for ein ny runde med kommunesamanslåing, eller bør Ulstein stå på eigne bein?

Om det er reell vilje eller ønske om samanslåing, i dei kommunane ein skal vurdere samanslåing med, så er eg klar for det. Ulstein kommune gjer mykje godt arbeid i eigen regi, men vi har også mange ulike interkommunale samarbeidskonstellasjonar for å løyse dei oppgåvene vi skal levere til våre innbyggarar. Eg opplever ikkje det korkje som den mest effektive, eller mest demokratiske måten å løyse samfunnsoppdraget på. For meg er det også heilt ulogisk at Hareidlandet er delt i to kommunar. Eg er derimot ikkje klar for ein ny langdryg prosess, der viljen eller ønsket ikkje er til stades. Då kastar vi bort masse tid og energi, som vi kan bruke meir hensiktsmessig på å fokusere på vekst og utvikling i eigen kommune.

Kva politiske parti ser du det som naturleg å samarbeide med?

Arbeidarpartiet har god erfaring med å samarbeide med alle parti, avhengig av sak. Vi er mest opptekne av å få gjennomslag for vår politikk og politiske vurderingar, noko vi også opplever å få til i praksis. Fordelen med lokalpolitikken i Ulstein slik eg ser det, er at vi i all hovudsak er mindre opptatt av ideologi, og meir opptatt av å finne gode løysingar i fellesskap. Det skaper utvikling.

Kva er det første du vil gripe fatt i om du blir ordførar?

Eg vil legge opp til eit godt og inkluderande samarbeid med alle partar i kommunen, og vere ein positiv premissleverandør for å vidareutvikle Ulsteinsamfunnet. Vi gjer mykje godt i dag, og vi skal bli enda betre. Eg vil ta initiativ til at vi gjennom samarbeid kan finne løysingar for å fjerne eigedomsskatten.