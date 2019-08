Har ingen favorittar

Nyhende

Politisk bakgrunn:

Kommunestyremedlem og gruppeleiar for Folkelista for Hareid kommune, NMU-medlem og leiar av valnemnda siste 4 åra.

Kvifor stiller du til val?

Eg stiller til val fordi det er eit spanande og interessant arbeid. Eg ynskjer å medverke til at administrasjon og politikarar samlar seg om eit felles mål og ein felles strategi for kommunen. Slik ser eg føre meg at vi både kan ha ein god god kommune å bu i samstundes som vi utviklar eit rikt og variert næringsliv.

Hareid har kome seg ut av ROBEK. Er det på tide å avslutte eigedomsskatten?

Det er eit mål å fjerne eigedomsskatten. Likevel er realitetane dessverre slik at sjølv med dagens eigedomsskatt ser det ut til at vi får underskot både i år og dei komande åra. På kort sikt må vi difor effektivisere drifta for å unngå auke i eigedomsskatten. For å fjerne den må vi også arbeide for ei langsiktig omstilling.

Det viktige er å tilpasse utgiftene til inntektene. Enten må ein redusere kostnadene eller so må inntektene aukast - helst begge deler. Ein må gjere alt som er mogleg for å unngå at eigedomsskatten blir ein komponent i dette reknestykket. Samstundes må tenestene til innbyggarane vere gode og ikkje lide på grunn av dårleg kostnadsstyring.

Hareid har i det siste investert i rehabilitering av rådhuset, miljøgate, helsehus og fotballhall. Er det andre nye investeringar kommunen bør ta denne kommunestyreperioden?

Vi har investert tungt dei siste åra og vi må no prøve å få balanse mellom inntekter og utgifter. Hareid kommune bør likevel arbeide for å få finansiert eit kultur-/fleirbrukshus. Ein må i denne samanheng tenke kreativt og sjå på andre finansieringsmodellar enn dei tradisjonelle. Vidare må vi vurdere om det er naudsynt med tiltak på ungdomsskulen som har ein gamal bygningsmasse.

Bør kommunen seie ja til vindturbinar på Hareidlandet?

Vindturbinar på land er ei feilsastsing subsidiert av staten og det skal ikkje byggast vindturbinar på Hareidlandet. Noreg er meir tent med å oppgradere og fornye eksisterande vasskraft. Dagens skattesystem subsidierer og favoriserer vindkraft samstundes som ekstraskattar gjer det lite lønsamt å ruste opp vasskrafta. Endringar i dette systemet ligg sjølvsagt ikkje til kommunane, men ein kan påverke sentrale styresmakter til å gjere dei.

Bør Hareid oppretthalde dagens skulestruktur?

Skulane i Hareid er gode både med tanke på kvalitet, økonomi og folkehelse. Ein desentralisert struktur er viktig for lokalsamfunna og det er ingen økonomisk gevinst for Hareid i å endre på den vi har. Der er heller ikkje pedagogiske argument for strukturendring, og læringsvilkåra viser seg å vere svært gode slik det er i dag.

Er du klar for ein ny runde med kommunesamanslåing, eller bør Hareid stå på eigne bein?

Hareid er best tent med å halde fram som eigen kommune. Sentralisering og strukturering er ein av fleire truslar mot demokratiet. Med større kommunar vert det færre folkevalde pr innbyggar og byråkratiet får større makt. Der er heller ikkje økonomiske fordelar og vi ser fleire eksempel på at administrasjonskostnadane pr. innbyggar stig ved kommune- og regionssamanslåing.

Kva politiske parti ser du det som naturleg å samarbeide med?

Folkelista kan samarbeide med alle partia i kommunestyret og har ingen favorittar. Vi vil samarbeide med dei som har ei realistisk tilnærming til økonomi, utvikling og tenesteyting.

Kva er det første du vil gripe fatt i om du blir ordførar?

Det viktigaste for Hareid no er å få samsvar mellom utgifter og inntekter. Det må gjennomførast ei effektivisering samstundes som det blir lagt til rette for auka inntekter.

Målet må vere å sørge for

- at vi gir innbyggarane dei lovpålagde tenestene dei har krav på,

- at folk har lyst til å bu i kommunen

- at vi har eit sterkt og variert næringsliv og

- at vi får balanse i økonomien utan eigedomsska