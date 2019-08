Klokke frå kvar krins

Nyhende

Politisk bakgrunn:

To periodar i Formannskap og Kommunestyre.

Kvifor stiller du til val?

Fordi eg har eit genuint ønske om å gjere verda til ein betre stad, for alle. Eg ønsker å stille opp og gjer ein jobb slik at fleire får det betre. Nokre av hjartesakene mine er distriktspolitikk, mattryggleik og gode oppveksttilhøve for born og unge.

Ulstein kommune har opparbeidd seg ei stor gjeld og innførte for få år sidan eigedomsskatt. Bør kommunen halde fram med denne skattelegginga?

I utgangspunktet ønsker vi ikkje eigedomsskatt. Vi har prøvd å innføre botnfrådrag for å gjere den meir sosial, men fekk ikkje gjennomslag. Men, dersom eg må velje mellom å redusere nivået på dei kommunale tenestene eller framleis ha eigedomsskatt, vel eg det siste. Då er alle med på å spleise på dei godene vi har bygd ut dei siste åra. Dersom prisen på tenestene må opp for å ‘overleve’ er dette urettferdig.

Kva utbyggingar meiner du kommunen bør prioritere dei komande åra?

1. Nytt bygg i Sundgotmarka barnehage, vår einaste kommunale barnehage. Den er i dag delt i to lokalitetar og hovudbygget er gammalt, utdatert og dårlig vedlikeholdt. Det er også vanskeleg å drive effektivt i forhold til personale slik barnehagen er no. OG vi treng fleire bhg-plassar i krinsen! 2. Tilbygg til barneskulen i sentrum. Ingen born skal måtte få undervisning i brakker i årevis. 3. Brannstasjon.

Kva med ny kyrkje?

Eg er veldig glad i både kyrkja vår og folka som går i den. Eg ser også at det er eit stort behov for eit større kyrkjebygg, både dei gongene dagens kyrkje er for lita og til trusopplæring. Om økonomien viser at det er forsvarleg, stemmer eg og mine partikollegaer for å bygge ny kyrkje, men samtidig er det svært viktig å ta vare på den gamle.

Bør kommunen seie ja til vindturbinar på Hareidlandet?

Absolutt ikkje. Vindmøller øydelegg naturlandskapet, og her bør vi halde på den urørte naturen vi har att. Dersom det var Noreg som trengte meir energi/rein energi hadde det vore ei anna sak. Men å øydelegge norsk, urørt natur for å sende krafta ut av landet er eg sterkt imot. Slike store naturinngrep bør vi unngå!

Bør Ulstein oppretthalde dagens skulestruktur?

Det er viktig å oppretthalde den skulestrukturen vi har i dag, med fire barneskular. I Haddal er der eit stort potensiale for å få fleire (barnefamilier) til å busette seg i krinsen dersom skulen er trygg. Ulsteinvik bsk er allereie for liten, og Hasund sk er ikkje stor nok til å ta imot både folkeauke i krinsen + elevane frå Haddal/Eiksund utan å bygge ut, og det er mangel på plass. I tillegg har skulen ein eigenverdi for krinsen. Fagmiljø kan ein ha på tvers av skulane pga kort avstand.

Er du klar for ein ny runde med kommunesamanslåing, eller bør Ulstein stå på eigne bein?

Nei, eg svarer som sist, dette bør avgjerast ved folkerøysting, og sist var folket klare på at dei ikkje ønska dette. Ingenting har endra seg på så kort tid.

Kva politiske parti ser du det som naturleg å samarbeide med i?

Vi har samarbeida med alle parti, frå sak til sak, og kjem heilt sikkert til å gjere det same vidare. Kven vi evt støttar som ordførar får valresultatet avgjere.

Kva er det første du vil gripe fatt i om du blir ordførar?

Henge opp klokker med namna på alle krinsane på veggen utanfor ordførarkontoret – og alle skal gå likt.