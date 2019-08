Kollisjon mellom to bilar

Nyhende

Politiet i Møre og Romsdal melde via sin Twitter-konto klokka 18.17 tysdag kveld om ei ulukke i Ulsteinvik, at to bilar hadde kollidert i krysset Strandvegen/Glopen - avkøyringa til Rema 1000 og Coop Obs Bygg.

Tre personar var ifølgje politiet involvert i ulukka. Naudetatane var raskt på staden.

Oppdatering klokka 18.24: Ambulansepersonell og brannvesen er på staden. Dei tre personane som er involvert i ulukka blir tatt med til legevakt for sjekk. Dei framstår i følgje politiet som lett skadde eller uskadde som følgje av hendinga.

Hareid og Ulstein Brannvesen dirigerer trafikken forbi ulukkesstaden.